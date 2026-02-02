Scontro Rai - Sigfrido Ranucci per le ospitate a La7 conduttore sorpreso per il richiamo | Avevo avvisato

La Rai ha chiesto a Sigfrido Ranucci di limitare le sue ospitate a La7. Il conduttore si dice sorpreso e ribatte di aver seguito tutte le indicazioni. Ranucci ha sottolineato di aver agito secondo le direttive, ma la questione resta aperta. La situazione ha generato un certo scompiglio tra i due mezzi televisivi.

Nuova puntata nello scontro strisciante tra Sigfrido Ranucci e gli attuali vertici Rai. L'azienda del servizio pubblico ha formalmente invitato il conduttore di Report a limitare le sue ospitate a La7. Ranucci ha replicato respingendo le accuse e dicendosi sorpreso e "stupito" per il richiamo. "Avevo avvisato preventivamente la Rai", ha detto il giornalista, come previsto dalla circolare interna relativa alla promozione dei libri. Scontro tra Rai e Sigfrido Ranucci per le ospitate a La7 Con una comunicazione interna, la Rai ha chiesto a Sigfrido Ranucci di limitare la sua presenza in trasmissioni di altri competitor per promuovere il suo libro Navigare senza paura.

