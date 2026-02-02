Scontro auto-monopattino feriti due giovani

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Genova, domenica pomeriggio. Poco dopo le 17.30, un'ambulanza è intervenuta in corso Italia, all'intersezione con via Mario Cappello, per soccorrere le persone coinvolte. I dettagli sull’accaduto sono ancora da chiarire, ma sembra che lo scontro tra un'auto e un monopattino abbia causato qualche trauma ai giovani coinvolti.

Poco dopo le 17.30 di domenica 1 febbraio 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in corso Italia, all'intersezione con via Mario Cappello, per un incidente stradale. Per cause da accertare, un monopattino con due occupanti, che stava transitando sulla pista ciclabile in direzione centro, si è scontrato con un suv, che stava svoltando verso la discesa che conduce al mare. Sono stati entrambi spinalizzati e condotti in codice giallo in ospedale: il passeggero del monopattino all'ospedale San Martino e il conducente al Galliera dalla squadra emergenze.

