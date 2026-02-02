Scontri Torino Meloni | Applicare la legge no esitazioni

A Torino, nel tardo pomeriggio di domenica, i scontri tra manifestanti e polizia sono scoppiati nel cuore della città. La protesta, che ha radunato vari gruppi di cittadini, è diventata subito molto tesa. Meloni ha ribadito che bisogna applicare la legge senza esitazioni, mentre le forze dell’ordine cercano di riportare la calma. La zona è stata transennata e si sono registrati alcuni momenti di tensione tra i partecipanti e le forze di sicurezza. Per ora, nessuna notizia di feriti gravi.

A Torino, nel tardo pomeriggio di domenica 1° febbraio 2026, sono esplosi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta che ha coinvolto diversi gruppi di cittadini in centro città. L’alterco è degenerato in momenti di tensione, con lancio di oggetti contro gli agenti e l’uso di idranti da parte delle forze di polizia per disperdere la folla. Alcuni manifestanti sono stati fermati, altri hanno tentato di fuggire in direzioni diverse. L’episodio ha scatenato una reazione politica immediata da parte del governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un intervento pubblico trasmesso in diretta da una rete televisiva nazionale, ha dichiarato che “è fondamentale applicare la legge senza esitazioni”, sottolineando la necessità di garantire ordine pubblico in ogni circostanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontri Torino, Meloni: “Applicare la legge, no esitazioni” Approfondimenti su Torino Scontri "Costretti a un isolamento silenzioso. Applicare subito la legge regionale" Corteo triplo a Torino contro Meloni, per Gaza e per l’ambiente. Scontri con la polizia Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Askatasuna, ancora scontri nelle strade di Torino: in fiamme una camionetta della Polizia; Torino, lanciò un posacenere contro la polizia durante il corteo No Meloni Day: 18enne condannato a 8 mesi; Torino, scontri al corteo per Askatasuna: poliziotto aggredito con un martello, il messaggio di Mattarella. ED ORA PENE ESEMPLARI !! STOP CLEMENZA E TOLLERANZA!! ++ Scontri Torino, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto ++ E' stato arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione all'agente di polizia nel corso degli scontri di i - facebook.com facebook Scontri a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto | Oltre 100 agenti feriti, 29 portati in ospedale #torino x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.