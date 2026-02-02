Gli scontri di Torino del 31 gennaio vengono usati dal governo come scusa per rafforzare le misure di sicurezza. In poche ore, quelle proteste diventano il pretesto per rilanciare un pacchetto di norme più restrittive. La stretta securitaria si fa più forte, anche se ancora non si conoscono tutte le mosse ufficiali.

Il passaggio dalla cronaca alla norma è immediato, praticamente automatico. Gli scontri di Torino del 31 gennaio diventano il grimaldello perfetto per riattivare un’agenda securitaria che il governo tiene pronta da mesi. La manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna, degenerata in violenze e ferimenti tra le forze dell’ordine, viene rivenduta come dimostrazione definitiva di una minaccia sistemica. Da lì in avanti, il racconto si fa lineare: piazze pericolose, Stato sotto attacco, necessità di una risposta eccezionale. Torino smette di essere un episodio e diventa un argomento, l’ennesimo, a supporto di un autoritarismo che Meloni sogna da sempre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scontri di Torino, alibi perfetto per la stretta securitaria: il governo li usa per rilanciare il pacchetto sicurezza

Approfondimenti su Torino Scontri

Il governo ha deciso di accelerare sul pacchetto sicurezza a Torino, dopo gli scontri che hanno coinvolto oltre 100 agenti feriti.

Il Governo italiano sta valutando un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza, con particolare attenzione alle armi da taglio e ai rischi legati alla presenza di stranieri.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, vertice di governo sul nuovo decreto Sicurezza. Meloni: Risoluzione unitaria - Sicurezza, Conte (M5S): Sì a risoluzione unitaria, se recepisce le nostre proposte; Torino. Almici (FdI): guerriglia urbana senza alibi. Basta violenza. I danni non possono più ricadere sui cittadini; Torino, scontri in piazza: il Silp Cgil esprime solidarietà alla polizia; Torino devastata: blindato incendiato, negozi distrutti e 30 poliziotti feriti.

