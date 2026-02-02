Scontri a Torino parla l’agente aggredito | Mi hanno spinto giù ho avuto paura

Un agente di polizia è stato aggredito durante gli scontri di Torino. In un video diffuso dalla polizia, Alessandro Calista racconta di essere stato spinto a terra e di aver avuto paura. La manifestazione, che doveva essere pacifica, si è trasformata in violenza, con alcuni partecipanti che hanno colpito anche con un martello. La polizia sta indagando per capire chi ha provocato questa escalation.

(Adnkronos) – "Doveva essere una manifestazione pacifica, invece, è diventata tutt'altro". E' quanto dichiara, in un video diffuso dalla polizia, Alessandro Calista, l'agente aggredito, anche a colpi di martello, durante gli scontri a Torino. "Un po' amareggiato, ma mi sento bene. La manifestazione si è rivelata essere molto violenta, c'è stata una escalation di violenza.

