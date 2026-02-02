Scontri a Torino Lepore | La sicurezza si fa con le risorse mi sorprende decreto del governo

Durante gli scontri di sabato a Torino, tra studenti antagonisti e forze dell’ordine, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha commentato criticamente il decreto appena varato dal governo. Lepore ha detto che la sicurezza si costruisce con le risorse e si è detto sorpreso di come il governo risponda con nuove leggi ogni volta che ci sono episodi di cronaca.

Il sindaco di Bologna sui disordini scoppiati durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna: "Solidarietà al poliziotto aggredito" Sugli scontri tra antagonisti e forze dell'ordine scoppiati sabato durante la manifestazione in favore del centro sociale Askatasuna a Torino, interviene anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: "Mi sorprende che il governo, ogni giorno, guardi i fatti di cronaca e si inventi un decreto nuovo", ha detto il primo cittadino riferendosi al nuovo Decreto sicurezza su cui il governo sta accelerando. Lepore ha aggiunto: "C'erano migliaia di persone che hanno manifestato pacificamente: non credo che si possa pensare che adesso, improvvisamente, in Italia, il governo spinga l'interruttore e nessuno più manifesti o critichi il governo".

