Scontri a Torino la polizia diffonde un’intervista video all’agente aggredito | Amareggiato ma sto bene

La polizia ha diffuso un video in cui si vede l’agente Alessandro Calista, aggredito durante le proteste a Torino. L’agente dice di essere un po’ amareggiato, ma sta bene. È stato picchiato con calci, pugni e martellate, ma ora si sente forte e pronto a riprendere il lavoro. La scena si è svolta nel mezzo dei disordini, con agenti che cercavano di contenere la folla, mentre i manifestanti si scagliavano contro di loro.

“Mi sento bene, un pò amareggiato ma tutto sommato mi sento bene”. Così, in video diffuso dalla Polizia, Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova circondato, picchiato a calci, pugni e martellate durante gli scontri a Torino. La manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna, racconta Calista, “si è rivelata essere molto violenta. C’è stata un’escalation di violenza da parte dei manifestanti nei confronti degli operatori di polizia. Doveva essere una manifestazione pacifica, invece è diventata tutt’altro”. Calista, che viene ripreso in un video mentre è accerchiato e colpito da un gruppo di manifestanti, anche mentre è a terra, non nasconde di aver avuto paura in quei momenti: “Penso che chiunque avrebbe avuto paura, ma con tutti gli addestramenti che facciamo sono riuscito a gestirla al meglio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

