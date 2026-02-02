Scontri a Torino accuse alla borghesia compiacente Caselli | Giuste

Dopo le violenze di ieri a Torino, le polemiche non si placano. Le forze dell’ordine hanno fermato alcuni giovani coinvolti negli scontri, ma cresce anche il dibattito sulle responsabilità. Caselli ha detto che le accuse alla “borghesia compiacente” sono giuste. La città si interroga su come prevenire altri episodi simili e quale ruolo abbiano le tensioni sociali in questa escalation.

Dopo la giornata di violenze che ha attraversato Torino, il dibattito si sposta dal piano dell’ordine pubblico a quello delle responsabilità morali e politiche. Sul banco degli imputati finiscono pezzi della borghesia e dell’intellighenzia cittadina, accusati di aver favorito — direttamente o indirettamente — un clima di tolleranza verso gruppi antagonisti pronti allo scontro. Un atto d’accusa arrivato dalla procuratrice generale Lucia Musti, che già in passato aveva definito Torino “capitale dell’eversione” e che oggi punta il dito contro quella che chiama un’ “area grigia” colta e borghese, incapace di svolgere un ruolo di deterrenza e di educazione al rispetto delle regole democratiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

