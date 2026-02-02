Sconfitta indolore per la Carrarese col Venezia È arrivato il momento dell’acquisto Rouhi

Questa sera, la Carrarese ha perso 2-1 contro il Venezia, interrompendo una serie di tre vittorie di fila. La sconfitta non pesa troppo, perché i toscani avevano già dimostrato di essere in buona forma. Ora, il club si concentra sull’acquisto di Rouhi, che potrebbe rafforzare la squadra già da subito.

Una sconfitta indolore o quasi. A Venezia la Carrarese ha perso la propria imbattibilità in un 2026 che finora era stato fantastico, caratterizzato da tre vittorie consecutive. La battuta d’arresto, però, non ha avuto particolari ripercussioni sulla classifica degli azzurri rimasti noni con un vantaggio di 9 punti dalla retrocessione diretta e di 8 dalla zona play out. L’importante adesso per la squadra di Antonio Calabro sarà riprendere subito la marcia anche se sabato allo stadio dei Marmi, con inizio gara alle 15, si presenterà uno degli avversari più in forma del momento. Il Sudtirol arriverà forte di una serie di quattro successi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

