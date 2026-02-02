Sciopero Trenord a Milano | servizi ridotti treni in circolazione con orari aggiornati per minimizzare disagi

Questa mattina a Milano, il trasporto ferroviario ha subito forti rallentamenti a causa di uno sciopero dei lavoratori di Trenord. I treni circolano con orari ridotti e aggiornati, cercando di limitare i disagi per i pendolari. La protesta ha coinvolto gran parte della rete regionale, lasciando molta gente a piedi o in attesa di aggiornamenti. La situazione resta complicata, con i treni che partono meno frequentemente del solito e alcune linee completamente ferme.

A Milano è iniziato uno sciopero del trasporto ferroviario che coinvolge Trenord e interesserà gran parte della rete regionale in Lombardia. L’agitazione, indetta dal sindacato Orsa, è scattata alle 3 del mattino di lunedì 2 febbraio 2026 e proseguirà per 23 ore, terminando alle 2 di notte del 3 febbraio. Il blocco riguarda principalmente i servizi regionali e quelli a lunga percorrenza, con un impatto diretto sui pendolari che si spostano quotidianamente tra le città della regione e i principali hub come Milano Centrale, Cadorna e Malpensa Aeroporto. Nonostante l’intera giornata di lunedì sia segnata da riduzioni significative dei treni, Trenord ha garantito il mantenimento di alcune corse in fasce orarie strategiche: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi si registrano importanti disagi sulle linee Trenord tra Saronno e Milano a causa di uno sciopero dei lavoratori.

