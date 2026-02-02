Sciopero treni la denuncia dai binari | Invivibile Fasce di garanzia una pia illusione nessun treno per Lecco da due ore e mezza

Le ferrovie sono ferme da ore e i pendolari sono arrabbiati. Le fasce di garanzia non bastano, e le corse per Lecco sono saltate da due ore e mezza. La gente si trova bloccata, senza alternative e senza risposte. La situazione del trasporto ferroviario è diventata insostenibile, denunciano i viaggiatori.

Le storie dai binari di Centrale e Garibaldi: Noemi in attesa dalle 17, Marta e Paolo operatori sanitari bloccati. "Quanto ancora metteremo a dura prova pazienza e speranza dei pendolari lecchesi?" La situazione del trasporto ferroviario è un incubo di cui non si vede la fine. Fa sorridere leggere, sui binari al freddo ammassati tra la folla in attesa da ore di un treno per casa, la comunicazione di Trenord che avvisa "i signori clienti che dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle ore 2 di martedì 3 febbraio 2026 il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano.

