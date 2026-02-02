Febbraio si apre con un’ondata di scioperi in tutta Italia. Oggi, Trenord ferma i treni in Lombardia, mentre altre regioni si preparano a fermarsi nei prossimi giorni. La protesta coinvolge il settore ferroviario e rischia di creare disagi ai pendolari e ai viaggiatori. La situazione resta tesa, con nessuna soluzione all’orizzonte per ora.

Si comincia oggi, lunedì 2 febbraio, con possibili disagi per i pendolari a causa dello sciopero del personale di Trenord aderente a Orsa Trasporti. L’agitazione è prevista dalle ore 3 del 2 febbraio alle ore 2 del 3 febbraio, con il servizio regionale e suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza che potrebbero subire ritardi, variazioni eo cancellazioni. Sono assicurati i treni previsti nelle fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. Si ricorda che chi si trovasse costretto a rinunciare al viaggio a causa dello sciopero potrà chiedere il rimborso del biglietto secondo le modalità previste per i treni regionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scioperi, febbraio mese nero in tutta Italia: oggi stop per Trenord

Approfondimenti su Trenord Scioperi

A febbraio, i trasporti italiani vivono giorni complicati.

Febbraio si apre con un mese che promette disagi nel settore dei trasporti.

Ultime notizie su Trenord Scioperi

Argomenti discussi: Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quando; Scioperi, febbraio nero per chi viaggia. Da oggi a fine mese disagi su bus, treni e aerei; Febbraio nero per i trasporti: raffica di scioperi, treni fermi a fine mese e voli a rischio; Febbraio nero per i trasporti: venti scioperi tra porti, treni e aerei. Usb ferma le banchine venerdì 6.

