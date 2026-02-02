Sci Orsello Cup terzo successo consecutivo per il team di Guarcino

La XVIa edizione dell’Orsello Cup si è conclusa con il terzo successo di fila per il team di Guarcino. Più di 150 giovani sciatori si sono sfidati sulle piste, portando un grande entusiasmo tra gli appassionati. La gara si è svolta senza problemi, e i partecipanti hanno dato il massimo fino all’ultimo, dimostrando talento e determinazione.

E' andata in archivio la XVIa edizione dell'Orsello Cup, il classico appuntamento del calendario agonistico regionale che ha richiamato al via oltre 150 giovani sciatori. La pista "Toro" di Campo Felice, perfettamente innevata, è stata il teatro della manifestazione, articolata su due slalom.

