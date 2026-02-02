Schianto tra auto una si ribalta | un ferito grave e traffico in tilt

Una mattina difficile sull’autostrada A4 tra Peschiera e Sommacampagna. Due auto si sono scontrate violentemente, una si è ribaltata e un uomo è rimasto ferito gravemente. Il traffico è rimasto bloccato a lungo, creando disagi per chi viaggiava in zona. La centrale operativa sta lavorando per chiarire le cause e le condizioni del ferito.

Mattinata da incubo sul tratto gardesano dell’autostrada A4: un violento incidente avvenuto tra i caselli di Peschiera e di Sommacampagna ha mandato in tilt la circolazione. Le code hanno raggiunto circa 8 chilometri. Il bilancio è di due feriti, di cui uno trasferito in ospedale in codice rosso. Erano da poco passate le 8 di oggi, lunedì 2 febbraio: in direzione Venezia, all’altezza del chilometro 258, due auto sono entrate in collisione per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Verona Sud. L’impatto è stato particolarmente violento: una delle vetture si è ribaltata su un fianco, finendo di traverso sulla carreggiata, mentre una terza auto è rimasta coinvolta in maniera marginale nello scontro.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un uomo ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in mezzo alla strada.

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, due veicoli sono entrati in collisione sulla tangenziale Sud di Parma, poco prima della rotonda di Pittarosso e vicino al parcheggio scambiatore.

