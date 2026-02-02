Schianto spaventoso almeno 15 auto | caos in tangenziale code per chilometri

Questa mattina, un maxi tamponamento ha bloccato la tangenziale di Modena. Almeno 15 auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha creato un caos totale. La strada è rimasta paralizzata e si sono formate code chilometriche in direzione Nord. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma i rallentamenti sono ancora evidenti.

Un maxi tamponamento ha paralizzato la tangenziale di Modena nella mattinata di oggi, causando pesanti disagi alla circolazione e lunghe code in direzione Nord. L’incidente si è verificato intorno alle 8 di oggi, 2 febbraio 2026, lungo la SS12 – tangenziale Nord, all’altezza dell’ uscita 3, uno dei punti più trafficati dell’asse viario modenese. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero almeno 15 le auto coinvolte nel tamponamento a catena, che ha completamente bloccato la carreggiata mandando il traffico in tilt. L’impatto multiplo ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

