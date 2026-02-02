Schianto contro un’auto | gravi due ragazzini

Due ragazzini sono rimasti gravemente feriti dopo un incidente tra uno scooter e un’auto avvenuto ieri pomeriggio. L’impatto è stato violento e i due giovani sono stati sbalzati sull’asfalto. Uno di loro è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Careggi con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto sono intervenuti i vigili e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Uno schianto terribile: lo scooter che impatta contro un'auto. Due ragazzini sbalzati sull'asfalto, il più grave è stato trasportato dall' elisoccorso Pegaso al Careggi. L'altro, è ricoverato all'ospedale della Gruccia. E' accaduto nel primo pomeriggio lungo la strada delle ex miniere, nel comune di Cavriglia. Ancora tutta da chiarire la dinamica e le cause dell' incidente sulle quali faranno luce le indagini dei carabinieri. L'impatto è avvenuto lungo il tratto che costeggia un ponticello: da una prima ricostruzione, la vettura stava svoltando a sinistra quando dalla direzione opposta di marcia è sopraggiunto lo scooter.

