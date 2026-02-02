Scherma weekend internazionale tra Torino Heidenheim e Wuxi

Il weekend di scherma porta in scena un intenso tour internazionale. A Torino si svolge il Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi”, attirando i migliori atleti del mondo. Nel frattempo, in Germania, si disputano le tappe della Coppa del Mondo di spada uomini, mentre in Cina si gareggia per le donne. La competizione è nel vivo, con schermidori pronti a sfidarsi sui tre fronti.

Fioretto protagonista a Torino con il Grand Prix “Trofeo Inalpi”, mentre la Coppa del Mondo di spada fa tappa in Germania per gli uomini e in Cina per le donne. La scherma azzurra impegnata su tre fronti tra giovedì 5 e domenica 8 febbraio. Le stelle del fioretto nel Grand Prix di Torino all’Inalpi Arena, la spada in Coppa del Mondo nella tappa maschile di Heidenheim e in quella femminile di Wuxi. Un altro grande weekend internazionale attende la scherma azzurra, in pedana tra giovedì 5 e domenica 8 febbraio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Questo weekend, la scherma italiana si presenta con 48 atleti impegnati tra Salt Lake City e Doha.

