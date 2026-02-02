Scattano gli aumenti per la Naspi come cambia l' assegno di disoccupazione

Nel 2026, chi riceve la Naspi o l’assegno di integrazione salariale vedrà salire gli importi dell’indennità di disoccupazione. Le cifre cambiano, e molte persone stanno già controllando le nuove soglie. I dettagli sugli aumenti saranno ufficializzati presto, ma intanto si parla di un sostegno più consistente per chi si trova senza lavoro.

L'Inps ha definito i nuovi importi massimali. Le novità per chi usufruisce delle varie forme di integrazione del reddito Chi riceve la Naspi (l'indennità di disoccupazione) o l'assegno di integrazione salariale vedrà aumentare gli importi nel 2026. Lo ha ufficializzato l'Inps con una circolare. La Naspi è la "nuova assicurazione sociale per l'impiego", si tratta dell'indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l'occupazione inclusi apprendisti, soci lavoratori di cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

