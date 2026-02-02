Scanzi sul Nove | Le parole di Meloni per il giorno della Memoria? Sconfortante esultare per un piccolo accenno di antifascismo

Il comico e scrittore Corrado Scanzi critica duramente le parole di Giorgia Meloni in occasione del Giorno della Memoria. Durante un collegamento sul Nove, ha detto che l’esultare per un piccolo accenno di antifascismo è “sconfortante”. Scanzi ha dato un voto di 5 alla sua dichiarazione, definendola insufficiente ma non gravissima. La polemica si accende sulla stessa giornata dedicata alla memoria delle vittime del fascismo.

“Le parole di Meloni sul fascismo nel giorno della Memoria? Il mio voto è 5, un’insufficienza non grave. Intanto è sconfortante per tutti noi esultare o cercare qualche piccolo accenno di antifascismo da Giorgia Meloni perché c’è un’anomalia, quello che ha detto è inconfutabile ma è anche scontato, banale, però ci stupiamo”. Così Andrea Scanzi, ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi in onda ogni sabato sul Nove, commenta il post pubblicato dalla premier sui social in occasione del 27 gennaio. “La mia insufficienza è dettata da due motivi – spiega – non ho ricordi di affermazioni filmate, immagine molto più forte secondo me dello scritto, soprattutto in tv, dove Giorgia Meloni ci dice in maniera inequivocabile ‘sono antifascista condanno il fascismo’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Giorno della Memoria rappresenta un momento importante per ricordare le vittime dell’Olocausto.

Giorgia Meloni ha ricordato le vittime del regime fascista e dei nazisti, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica.

