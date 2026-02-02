Sayf, il rapper genovese di origini tunisine, si prepara a sorprendere il pubblico di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo

Nella sua Tu mi piaci tanto, Sayf invece parla di «botte nelle piazze», di alluvioni, di Berlusconi (senza nominarlo direttamente). È pronto ad affrontare a mani nude le polemiche che quasi inevitabilmente si abbatteranno sulla sua testa a Saremo? Sayf è sereno: «La polemica non mi spaventa, sono aperto al dialogo, non vado a difendere un'ideologia o un partito. I miei sono discorsi spontanei. L'ho scritta mentre c'erano manifestazioni per la Palestina, non è una mossa pensata e non ho niente da nascondere». E su Ghali: «Non vado a fare Ghali 2.0. Lo rispetto, gli voglio bene, rispetto quello che ha fatto a Sanremo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Serena Brancale annuncia che la sua canzone a Sanremo è dedicata a sua madre, che non c’è più.

Non sono a Sanremo 2026 per fare la popstar. Cito Berlusconi perché mi affascina la Prima Repubblica. Quello che accade oggi in Italia è frutto di quella storia. Lo ius ...Il rapper genovese parla del suo approccio alla musica, delle sue origini italo-tunisine e del suo interesse per la politica italiana ... ilfattoquotidiano.it

Sayf a Sanremo 2026: «Non sono Ghali 2.0. La mia canzone racconta i miei pensieri, non è un manifesto politico»Si siede su una poltrona in mezzo alla stanza, dice che è meglio se risponde alle domande perché l'unica cosa che può dire è che la sua è «una canzone spontanea», in cui c'è sì, l'attualità, ma ... vanityfair.it

Sayf, in gara tra i BIG al Festival di Sanremo 2026 con il brano “TU MI PIACI TANTO”, duetterà con Alex Britti e Mario Biondi venerdì 27 febbraio durante l’attesissima serata delle cover. - facebook.com facebook

Anche Parma canta a Sanremo: Arisa chiama il Regio, Biondi lancia Sayf x.com