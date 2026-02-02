Sassuolo Koné è ufficiale | riscatto esercitato

Il Sassuolo rende ufficiale il riscatto di Ismaël Koné dall’Olympique Marsiglia. Il club neroverde ha deciso di esercitare il diritto di riscatto e ora il centrocampista francese è a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo. La trattativa si è conclusa senza sorprese, con il club che ha puntato forte su di lui fin dall’inizio. Koné, arrivato in prestito, ora firma il suo legame a lungo termine con i neroverdi.

Il Sassuolo blinda Ismaël Koné. Il club neroverde ha esercitato il diritto di riscatto e ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista dall'Olympique Marsiglia. Operazione chiusa nelle ultime ore: Ismaël Koné diventa a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo, confermando la fiducia del club nel suo rendimento e nel percorso avviato in stagione.

