Sarteano disagi per cambiare medico Farmacie e sportelli | in fila per la scelta

A Sarteano, i cittadini si sono trovati a fare i conti con lunghe code e disagi ieri, quando molti hanno cercato di cambiare medico di base. Con il pensionamento del dottor Domenico Betti, in poche ore si sono formate file davanti alle farmacie e agli sportelli dedicati, creando caos e spostamenti per ottenere una nuova prescrizione o iscriversi a un nuovo medico. La corsa al cambio ha coinvolto l’intera Valdichiana, lasciando molti senza risposte in tempi rapidi.

Code, spostamenti e richieste concentrate in poche ore: il pensionamento del dottor Domenico Betti ha innescato già da ieri una corsa al cambio del medico di medicina generale che ha coinvolto l'intera Valdichiana. A Chianciano Terme, nella farmacia di turno, la fila era composta in buona parte da residenti di Sarteano, arrivati fin dalle prime ore per esercitare la scelta. Flussi analoghi si sono registrati anche a Chiusi e Cetona. Una "migrazione sanitaria", con molti cittadini che hanno scelto di muoversi subito, temendo di non trovare più disponibilità. A pesare è stata anche la chiusura domenicale, ovviamente per turno obbligato di riposo, della farmacia di Sarteano, che ha di fatto spinto i residenti verso i centri limitrofi.

