Saranno It Bag Le borse firmate destinate a diventare icone nella Primavera-Estate 2025

Con l’arrivo della primavera, le borse firmate si preparano a dominare la scena nella stagione 2025. Le it bag saranno i grandi o piccoli feticci di stile che rendono speciali anche le giornate più semplici. Mentre le temperature si alzano e le uscite fuori porta diventano più frequenti, le fashioniste già si organizzano per rinnovare il guardaroba e puntare sulle borse più iconiche. È il momento di scegliere i modelli che segneranno la stagione.

