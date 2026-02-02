Sant’Elia Fiumerapido arrestato 47enne per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri di Sant’Elia Fiumerapido hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. L’operazione è avvenuta lo scorso 31 gennaio, quando i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino. Ora l’uomo si trova in cella, in attesa di definire la sua posizione.

Eseguito dai Carabinieri un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino: l’uomo deve scontare una condanna per fatti del 2022 L’uomo dovrà espiare una condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel 2022 ai danni della ex convivente. Al termine delle formalità di legge, il 47enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino per l’esecuzione della pena detentiva. I Carabinieri ribadiscono il loro impegno quotidiano nel monitoraggio e nella prevenzione dei reati rientranti nel “codice rosso”, a tutela delle vittime e della sicurezza dell’intera comunità. Tragedia in città: 47enne muore all'improvviso in casa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Sant Elia Fiumerapido

Ultime notizie su Sant Elia Fiumerapido

