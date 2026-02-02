Sanremo | quelle cento canzoni che non vinsero mai il Festival ma

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo, il grande appuntamento della musica italiana. Tra le canzoni che non sono mai riuscite a vincere, ma che comunque hanno lasciato il segno, si fa già strada qualche polemica e si rincorrono i primi rumors. La macchina organizza già il suo ritmo, tra attese e sorprese, in vista di una kermesse che ogni anno sa sorprendere.

Manca ormai meno di un mese al festival di Sanremo, «quel gran ballo di corte» della musica italiana, come lo definisce quel geniaccio di Renzo Arbore, e già si rincorrono i primi rumors e qualche polemica bollente. Ma a un certo punto si spegnerà magicamente tutto e resteranno loro: le canzoni. Quelle dell’albo d’oro, le vincitrici scelte dal pubblico e dalla sala stampa, quelle passate a manetta dalle radio perché facili tormentoni che ti entrano in testa e poi le canzoni che faranno la storia e diventeranno immortali ma che non sono state “incoronate”. E in libreria è arrivato «Sanremo e la classifica del tempo (100 canzoni non incoronate dal Festival diventate immortali)». 🔗 Leggi su Feedpress.me

