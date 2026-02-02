Sanremo 2026 parla Sayf | I talent non sono il mio mondo Per capirmi ascoltate De André

Sayf, il rapper genovese di 26 anni, si presenta a Sanremo con il brano “Tu mi piaci”. Dice di non sentirsi a suo agio con i talent e invita a capire chi è ascoltando De André. La sua musica si distingue nel panorama, anche se preferisce rimanere fedele a sé stesso.

L'artista, in gara al Festival con il brano "Tu mi piaci" si racconta a poche settimane dall'inizio della kermesse canora 26 anni, genovese, origini italo-tunisine. Sayf è il rapper in gara a Sanremo 2026 con il brano “Tu mi piaci”. “Se dovessi consigliare qualche ascolto per capire la mia musica? Direi di ascoltare canzoni come “Un Giudice” o “Il bombarolo” di Fabrizio De André, così il pubblico può capire il tipo di linguaggio che uso senza la presunzione di paragonarmi a lui. Della mia musica, invece, il brano”Se Dio vuole (Intro) mostra chi sono, “Egoista” come mi piace fare musica", svela il cantante durante la conferenza stampa pre-Sanremo 2026 a Milano.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

