Sanremo 2026 parla Sayf | I talent non sono il mio mondo Per capirmi ascoltate De André
Sayf, il rapper genovese di 26 anni, si presenta a Sanremo con il brano “Tu mi piaci”. Dice di non sentirsi a suo agio con i talent e invita a capire chi è ascoltando De André. La sua musica si distingue nel panorama, anche se preferisce rimanere fedele a sé stesso.
L'artista, in gara al Festival con il brano "Tu mi piaci" si racconta a poche settimane dall'inizio della kermesse canora 26 anni, genovese, origini italo-tunisine. Sayf è il rapper in gara a Sanremo 2026 con il brano “Tu mi piaci”. “Se dovessi consigliare qualche ascolto per capire la mia musica? Direi di ascoltare canzoni come “Un Giudice” o “Il bombarolo” di Fabrizio De André, così il pubblico può capire il tipo di linguaggio che uso senza la presunzione di paragonarmi a lui. Della mia musica, invece, il brano”Se Dio vuole (Intro) mostra chi sono, “Egoista” come mi piace fare musica", svela il cantante durante la conferenza stampa pre-Sanremo 2026 a Milano.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Sanremo 2026
Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”
Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.
De André canta De André "Best of 2026": al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano
Ultime notizie su Sanremo 2026
Argomenti discussi: Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascolti; Sayf presenta Tu mi piaci tanto in gara a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Sayf con Tu mi piaci tanto: cosa sappiamo sul brano.
SANREMO 2026 – SAYF: Tu mi piaci tanto tra attualità, società e percezione del presenteIn gara tra i Big a Sanremo 2026, Sayf presenta Tu mi piaci tanto, un brano che intreccia fragilità personale e sguardo politico sul presente. newsic.it
Sayf: A Sanremo non voglio fare Ghali 2.0Ci sono artisti che entrano in paranoia mesi prima del Festival di Sanremo: l’Ariston – insieme a tutto ciò che quel palco comporta – fa questo effetto. Per i rapper poi è ancora più complicato: passa ... rockol.it
Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2026 Cachet, stipendio Rai e patrimonio Confermatissimo alla guida del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti torna a far parlare di sé… anche per i compensi Dal 24 al 28 febbraio sarà non solo conduttore, m - facebook.com facebook
Sono in gara a Sanremo con una canzone che parla di una serenità da riprendersi, non da meritare. Ci hanno raccontato da dove arrivano: le riot girl, il Conservatorio, la timidezza e la musica senza ego x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.