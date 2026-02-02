sanremo 2026 i favoriti per la vittoria secondo i bookmakers

Questa mattina i bookmaker hanno iniziato a scommettere sui favoriti per la vittoria a Sanremo 2026. Dopo aver ascoltato i brani in gara e pubblicato le prime valutazioni, le quote cambiano di ora in ora. I nomi più quotati fanno già discutere tra gli appassionati.

Dopo l’ascolto dei brani in gara al Festival di Sanremo 2026 da parte della stampa e la pubblicazione delle prime pagelle, si muovono anche le quote dei bookmaker. Secondo gli esperti Sisal, Tommaso Paradiso con “I Romantici” e la coppia Fedez-Masini con “Male necessario” si confermano tra i principali candidati alla vittoria, entrambi proposti a 6,00. Ma la vera sorpresa delle ultime ore è la crescita di Sayf: il giovane rapper italo-tunisino della scuola genovese, in gara con “Tu mi piaci tanto”, sale fino a 6,00, agganciando i favoriti e candidandosi al ruolo di underdog di questa 76ª edizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

