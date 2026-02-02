Sanità serve un confronto con i medici sulle emergenze in Campania

In Consiglio Regionale si è svolto un incontro tra il consigliere del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta e i rappresentanti del sindacato SMI. Al centro della discussione, le criticità della sanità in Campania e la necessità di un confronto diretto con i medici per affrontare le emergenze e le carenze strutturali.

Un confronto diretto con i medici per affrontare le criticità strutturali della sanità campana. È quanto avvenuto in Consiglio Regionale, dove il consigliere del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta ha incontrato i rappresentanti del sindacato SMI, aprendo un dialogo sui principali nodi irrisolti del sistema sanitario regionale. “In Campania e nel Casertano la carenza di medici è ormai evidente – ha dichiarato Aveta – così come restano aperte le questioni delle liste d’attesa, delle prescrizioni specialistiche dematerializzate e dei pronto soccorso chiusi o fortemente ridimensionati. È un quadro che non consente più rinvii e che richiede interventi strutturali e programmati”.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Sanità Campania

Questa mattina in Consiglio Regionale il consigliere Aveta ha incontrato i medici del sindacato SMI.

Ultime notizie su Sanità Campania

