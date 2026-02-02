Sanita’ | Gemelli in aumento tumori precoci il piano tra ricerca assistenza e innovazione

La sanità italiana fa i conti con un aumento dei tumori precoci. Nei reparti dei Gemelli di Roma si registra un incremento di diagnosi in giovane età. Gli esperti sottolineano che questa tendenza richiede risposte rapide e strategie nuove. Si lavora a un piano che unisce ricerca, assistenza e innovazione per affrontare la sfida.

I tumori a insorgenza precoce "sono una realtà epidemiologica in crescita e rappresentano una delle principali sfide oncologiche dei prossimi anni. I dati clinici e i registri tumori mostrano un aumento significativo dei casi di neoplasie del colon, del pancreas e del polmone in età giovanile. E le stime degli epidemiologi indicano che, entro il 2040, i tumori del colon a esordio giovanile (sotto i 50 anni) potrebbero aumentare dell'80 per cento". Lo comunica, in una nota, il policlinico Gemelli di Roma. Aumento dei Tumori e Ricerche in Corso. "Un fenomeno che il policlinico universitario A. Gemelli Irccs osserva quotidianamente nella pratica clinica ambulatoriale e che è al centro di numerosi studi scientifici, nazionali e internazionali – sottolinea la nota -.

