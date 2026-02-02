Questa mattina in via Larga due uomini senza fissa dimora sono stati brutalmente aggrediti da un altro uomo, che li ha colpiti con un oggetto contundente. I due sono stati soccorsi e portati in ospedale, le loro condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta indagando sull’accaduto per capire cosa abbia spinto l’aggressore a reagire in quel modo.

Sangue in via Larga: due clochard sono stati aggrediti da un uomo, anche lui con molta probabilità un altro senza fissa dimora, con un oggetto contundente. E sono stati trasportati in ospedale con ferite ed escoriazioni al volto, al collo e anche alle mani. Sul posto è intervenuta la polizia, seguita dal personale sanitario del 118, che ha medicato i due uomini stranieri, che sono stati poi accompagnati al Maggiore in codice di media gravità per ulteriori accertamenti medici. All’arrivo degli agenti, l’aggressore si era già allontanato. È successo intorno alle 18.30, ieri pomeriggio, all’esterno di un negozio di articoli per animali, in zona Roveri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sangue in via Larga. Aggrediti due clochard e trasportati in ospedale

Approfondimenti su via Larga

Un incidente sull’Appia, nel territorio di Apollosa, ha coinvolto due bambini di 5 anni e 18 mesi, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su via Larga

Argomenti discussi: Sangue in via Larga. Aggrediti due clochard e trasportati in ospedale.

Scoperto il “codice a barre” dei tumori: diagnosi più rapide con un semplice esame del sangue Una scoperta rivoluzionaria potrebbe cambiare il futuro della diagnosi oncologica. Un team di ricercatori dell’Università della California a San Francisco ha identific - facebook.com facebook