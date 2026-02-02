San Valentino tra musica degustazioni e danze a Carini | gran ballo rinascimentale al castello

Questa sera il castello di Carini si trasforma in un luogo magico per celebrare San Valentino. Alle nove di sera, il maniero ospita un grande ballo rinascimentale che unisce musica, degustazioni e danze. La serata è pensata per immergere i partecipanti nell’atmosfera di un’epoca passata, tra costumi d’epoca e atmosfere romantiche. L’evento richiama molti appassionati e curiosi, pronti a vivere un’esperienza diversa dal solito.

Gran ballo rinascimentale al castello di Carini per San Valentino. Il 14 febbraio, alle ore 21, l’antico maniero ospita una serata-evento dedicata all’amore e alla storia. Il programma prevede balli rinascimentali, performance artistiche, degustazione di vini e degustazione di prodotti locali del Caseificio Á Giaconia. Non mancheranno nemmeno i momenti narrativi in cui, in un’atmosfera raffinata e coinvolgente, verranno svelati segreti e leggende del castello. Con la partecipazione del tenore Daniele Lo Piccolo, dell’associazione Ventimiglia Montelepre e di Bodyfly StudioLab Carini. Il pubblico è invitato a presentarsi con maschera rinascimentale per entrare pienamente nello spirito della serata.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Castello Carini

Nel borgo di Carini il Carnevale rinascimentale trasforma le vie in un vero spettacolo.

Questa mattina Piazza San Marco si è riempita di musica, luci e colori.

Ultime notizie su Castello Carini

