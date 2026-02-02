San Pio intervento riuscito sulla 45enne di Paduli | arteria ricostruita con una vena della gamba

Questa mattina, al San Pio di Benevento, è stato portato a termine con successo un intervento su una donna di 45 anni di Paduli. La donna, ferita in un tentato femminicidio con armi da fuoco, è uscita viva dall’operazione. I chirurghi hanno ricostruito l’arteria usando una vena prelevata dalla gamba. La paziente si trova ora in condizioni stabili, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sull’accaduto.

Una donna di 45 anni originaria di Paduli è uscita vivo da un intervento chirurgico di grande complessità al San Pio di Benevento, dopo essere stata colpita da armi da fuoco in un tentato femminicidio. Ricoverata in condizioni critiche al Pronto Soccorso, la paziente era stata trasportata d'urgenza dal locale ospedale di Benevento al centro specializzato di Chirurgia Vascolare del San Pio, dove gli esami di imaging hanno rivelato una rottura completa dell'arteria ascellare, al confine con l'arteria omerale, causata dai proiettili. L'emorragia massiva metteva in serio pericolo la vita della donna e la funzionalità dell'arto superiore.

