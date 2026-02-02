San Marino Capitani Reggenti a Memorial 9 11 e sede Voce di New York

I Capitani Reggenti di San Marino visitano il Memoriale di New York dedicato alle vittime dell’attentato del 2001. I due capi di Stato, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati da alcuni funzionari, si sono soffermati davanti alle strutture del memoriale per ricordare le persone uccise negli attentati. La visita rientra in un viaggio ufficiale nella Grande Mela, che ha visto anche incontri con rappresentanti delle Nazioni Unite.

New York, 2 feb. (askanews) – Nell’ambito della Visita Istituzionale a New York, gli Ecc. mi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi e dall’Ambasciatore presso le Nazioni Unite, Damiano Beleffi, oltre che da una Delegazione Istituzionale, nella giornata di ieri hanno reso visita al National September 11 Memorial & Museum per onorare la memoria delle vittime degli attentati terroristici del 2001. La Reggenza e le Autorità hanno percorso il perimetro della South Tower Pool, soffermandosi in un momento di profondo raccoglimento davanti ai nomi delle vittime incisi nel bronzo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su San Marino 9 11 San Marino, Capitani Reggenti a 91° anniversario Fratellanza di New York I Capitani Reggenti di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, sono arrivati a New York per partecipare alle celebrazioni del 91° anniversario della Fratellanza dei Cittadini sammarinesi. Romania-San Marino (Qualificazioni Mondiali Europa, 18-11-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Marino 9 11 Argomenti discussi: San Marino, Capitani Reggenti a 91° anniversario Fratellanza di New York; Capitani reggenti San Marino a New York per visita a Fratellanza; Il Capitani Reggenti hanno consegnato la bandiera di San Marino a Rafael Mini; San Marino. Messaggio degli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Memoria. San Marino, Capitani Reggenti a Memorial 9/11 e sede Voce di New YorkNew York, 2 feb. (askanews) - Nell'ambito della Visita Istituzionale a New York, gli Ecc. mi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo ... notizie.tiscali.it Reggenti omaggiano le vittime dell’11 settembre, poi in visita alla sede de La voce di New YorkNell'ambito della sua visita a New York, la Reggenza della Repubblica di San Marino, composta dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e ... libertas.sm USL: all’Università di San Marino al via tre giornate di alta formazione su violenza e molestie sul lavoro pensate ad hoc per l’Osservatorio - facebook.com facebook L'Inter Club di San Marino: «Il petardo è stato lanciato da un nostro socio, ne abbiamo già chiesto l'espulsione. Collaboriamo con la Digos per identificare ogni responsabilità» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.