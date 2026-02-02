San Giorgio del Sannio eletto Vincenzo Boniello nuovo segretario del PD

Vincenzo Boniello è stato eletto nuovo segretario del PD di San Giorgio del Sannio. Dopo 22 mesi di commissariamento, il partito torna a riunirsi ufficialmente e a definire il suo nuovo corso. La sala dell’ex sede comunale era piena di iscritti e simpatizzanti, che hanno partecipato al congresso con entusiasmo. Boniello ha preso il comando della squadra, pronto a guidare il partito verso una fase di rilancio politico.

Sabato 31 gennaio, presso la Sala Riunioni dell'ex sede comunale, si è svolto il partecipato congresso del Partito Democratico di San Giorgio del Sannio. Dopo un denso dibattito, è stato eletto il nuovo Segretario politico del circolo, il dott. Vincenzo Boniello, insieme ai nuovi organismi dirigenti, ponendo fine al periodo commissariale del partito locale durato 22 mesi. Il dott. Boniello rappresenta una figura di esperienza, equilibrio e forte radicamento sul territorio. Sarà chiamato a guidare il partito cittadino in una fase cruciale di rilancio dell'attività politica locale e dell'intero comprensorio del medio Calore.

