Sampierana si impone sul Faenza con gol decisivo di Montesi nel finale di gara

La Sampierana batte il Faenza con un gol decisivo di Montesi al 75’. La partita si è giocata allo stadio “Campodoni” di San Piero in Bagno, e alla fine i padroni di casa sono riusciti a conquistare i tre punti grazie a un’azione nel finale.

La Sampierana si impone sul Faenza con un gol di Mario Montesi al 75' del match disputato allo stadio "Campodoni" di San Piero in Bagno. La vittoria, ottenuta in un incontro equilibrato e ricco di emozioni, permette ai bianconeri di allungare il loro cammino in classifica, mentre il Faenza si trova nuovamente a cercare punti per riprendere il ritmo dopo due sconfitte consecutive in trasferta. Il match si è sviluppato su un ritmo intenso fin dal primo minuto, con il Faenza che ha subito le prime pressioni ma ha reagito con attacchi precisi. A dieci minuti dal fischio d'inizio, Lanzoni ha sfiorato il vantaggio con un tiro da posizione ottimale, respinto in angolo da un superlativo Ravaioli.

