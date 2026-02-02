Samira Lui conquista Santarcangelo e supera Laura Pausini. La giovane cantante dimostra di avere talento e pubblico, lasciando tutti a bocca aperta. La città si riempie di entusiasmo e si prepara a seguirla nei prossimi passaggi.

Samira Lui è la donna del momento. Capace persino di battere una star internazionale come Laura Pausini. Complice il successo de La Ruota della Fortuna, che ogni sera la porta nelle case di oltre cinque milioni di italiani, la soubrette italo-senegalese ha saputo ritagliarsi uno spazio di prim’ordine. E il suo presente è più luminoso che mai. Samira Lui regina del Carnevale: “Più amata di Laura Pausini”. Samira Lui ha conquistato il cuore degli spettatori con la sua bellezza e naturalezza e in poco tempo è riuscita ad ottenere pure il titolo di “regina del Carnevale”. Stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Dagospia, negli ultimi tempi la 27enne è stata contesa dai Carnevali più importanti d’Italia, da Cento a Viareggio, per il ruolo di madrina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Samira Lui batte Laura Pausini: Santarcangelo è ai suoi piedi (e non solo)

Approfondimenti su Samira Lui

Samira Lui ha chiarito di non essere coinvolta nel Festival di Sanremo 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Can Yaman co-conduttore a Sanremo: trattative in corso L’attore turco potrebbe affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella prima serata del Festival - facebook.com facebook

. @LauraPausini sarà la co-conduttrice del Festival di #Sanremo2026. Dal 24 al 28 febbraio. x.com