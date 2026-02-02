Samb fase cruciale D’Alesio è in bilico Deciderà il Perugia

La situazione alla Samb resta complicata. Dopo il pareggio di sabato allo stadio Sandro Cabassi, la squadra rischia ancora molto. D’Alesio, il giocatore chiave, è in bilico: la decisione finale spetta al Perugia, che deve decidere se confermarlo o meno. La vittoria o la sconfitta degli ultimi incontri potrebbe fare la differenza nel suo futuro. La squadra si prepara a una fase cruciale, con il rischio di perdere un elemento importante se le cose non cambiano.

Il pareggio di sabato allo stadio Sandro Cabassi non chiude i conti, anzi li rende ancora più pesanti. La Sambenedettese torna da Carpi con un punto, ma la classifica e il momento raccontano di una squadra che ora si muove sull’orlo di quel buco nero chiamato playout e che è definitivamente uscita dalla zona "sicura" della bassa classifica. Dopo il match di sabato i rossoblu sono infatti scivolati sulla linea d’orizzonte del baratro e sono fuori dalla zona retrocessione solo grazie al vantaggio negli scontri diretti con il Bra. Un margine sottile. E un calendario non concede tregua. In questo contesto, la posizione di Filippo D’Alesio si fa sempre più delicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Filippo D’Alesio si prepara al debutto sulla panchina della Sambenedettese, dopo un’intensa fase di insediamento.

