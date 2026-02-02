A Città di Castello, una donna ha salvato la vita a una professoressa durante le lezioni. Ora sono diventate amiche e hanno deciso di insegnare il primo soccorso nelle scuole. La vicenda ha coinvolto la scuola media e il servizio di emergenza 118, dimostrando come un gesto semplice possa fare la differenza.

Città di Castello (Perugia), 2 febbraio 2026 – È una storia di donne, quella che oggi prende forma tra una scuola media e il 118. Una storia nata da un gesto professionale, diventata relazione fraterna, e ora trasformata in progetto educativo. L’insegnante e l’infermiera. Le protagoniste sono Andreina Ugolini, 60enne insegnante di matematica e scienze, ed Eleonora Valeri, 41enne infermiera del 118 di Città di Castello. Le loro vite si sono incrociate in modo improvviso e definitivo l’estate scorsa, e da allora non si sono più separate. Andreina tornerà ad insegnare a maggio, dopo mesi di convalescenza e riabilitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvò la vita a una prof, ora sono amiche. “E insegneremo il primo soccorso a scuola”

Una docente di una scuola media di Lucrezia è stata salvata da un' infermiera durante un' emergenza in spiaggia.

