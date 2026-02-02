Un padre scopre che sua figlia si è unita a un gruppo neonazista. Decide di avvicinarsi a loro per capire cosa l’ha portata a fare questa scelta e cercare di riportarla indietro. La sua ricerca lo porta in un mondo difficile, fatto di tensioni e scoperte sorprendenti.

narra la storia di un padre che scopre che la figlia si è unita a un gruppo di neonazisti a cui si deve avvicinare per cercare di salvarla e capire cosa l'ha spinta a farne parte. Durante un violento scontro organizzato tra le agguerrite tifoserie di due squadre di calcio, l'autista di ambulanza Aguirre soccorre la figlia Milena, ferita e membro di un gruppo estremista che difende valori razzisti, violenti e omofobici completamente opposti a quelli che lui le ha insegnato. Un padre deve fare i conti con una figlia che difende valori razzisti, violenti e omofobici, opposti a quelli che lui le ha insegnato🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Salvador Padre

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

¡DOMINGO SE FRIO EN EL SALVADOR!

Ultime notizie su Salvador Padre

Argomenti discussi: Perché Nayib Bukele è un dittatore; Chioggia- Salvador Dali’ in mostra fino al 31 luglio; El Salvador, da meta di passaggio a Paese da scoprire; Salvador Dalí protagonista di Successo. Storie e voci dal Novecento.

Nayib Bukele in controtendenza: mentre oro e Bitcoin scendono, lui acquistaStrategia Buy the Dip: lo Stato centroamericano sfida il FMI e accelera l'accumulo di riserve durante il crollo dei prezzi. it.benzinga.com

Domani al via il Plan ? Forum di El SalvadorLa conferenza, nata a Lugano nel 2022, torna nella capitale centroamericana per la seconda edizione. Attesi migliaia di partecipanti da tutto il mondo e speaker del calibro di Paolo Ardoino, Adam Back ... tio.ch

Che linee, che colori Il Salvador Caetano Algarve . . . Portugal . Caetano . Caetano Algarve . . #portugal #caetano #buses #bus #italianbuses - facebook.com facebook