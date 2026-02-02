Salvador perché la serie sugli Incel e i neonazisti è da vedere

Una nuova serie televisiva sta facendo discutere per il suo contenuto forte e diretto. Si concentra sui temi degli Incel e dei neonazisti, mostrando il lato più oscuro di queste realtà. Non è pensata per intrattenere leggero, ma per far riflettere e scuotere chi la guarda. La narrazione è cruda, senza filtri, e punta a far capire cosa si nasconde dietro queste storie di odio e isolamento.

Ci sono serie che nascono per intrattenere, regalare leggerezza, far sognare e poi ci sono serie che hanno tutt'altro obiettivo: scuotere le coscienze, raccontare il lato più oscuro della realtà e, di conseguenza, far riflettere. “Salvador”, la nuova serie spagnola di Netflix che parla del fenomeno Incel e di neonazismo - disponibile in 8 episodi dal 6 febbraio - fa parte di questa seconda categoria di racconto ed è uno di quei titoli che tutti, ma proprio tutti, dovrebbero vedere, qualsiasi sia la propria visione politica, il proprio titolo di studi, la propria cultura di appartenenza. Di cosa parla “Salvador”? Il protagonista è un uomo, ex medico, oggi alla guida di ambulanze.🔗 Leggi su Today.it

