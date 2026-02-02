Salvador è la serie da tenere d' occhio questa settimana su Netflix
Questa settimana Netflix mette in evidenza “Salvador”, una nuova serie che sta già facendo parlare di sé. La trama ruota intorno a una famiglia che si confronta con un dilemma spinoso: cosa succede se i figli scelgono di seguire valori completamente opposti a quelli trasmessi dai genitori? La serie ci porta dentro le tensioni e le scelte difficili di una famiglia che si trova a dover affrontare un conflitto interno molto forte.
Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Un padre deve fare i conti con una figlia che difende valori razzisti, violenti e omofobici, opposti a quelli che lui le ha insegnato E se uno dei vostri figli seguisse dei valori completamente opposti a quelli che avete loro insegnato, come vi comportereste? È la domanda da cui parte “Salvador”, la nuova serie Netflix da non farsi scappare a febbraio 2026. È un crimethriller spagnolo, diretto da Daniel Calparsoro (Hasta El Cielo) che parla di un padre alle prese con una figlia che difende valori razzisti, violenti e omofobici.🔗 Leggi su Today.it
"Salvador" è la serie spagnola da tenere d'occhio a febbraio su Netflix: ecco perché
"Salvador" è la serie da tenere d'occhio su Netflix a febbraio 2026: ecco perché
