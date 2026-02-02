Salerno 16enne accoltellato alla schiena

Una lite tra giovani a Salerno si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 16 anni è stato ferito alla schiena con un coltello. L’episodio è avvenuto nel corso di una discussione per motivi futili. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno cercando di fare luce sulla vicenda. Il giovane è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta ascoltando testimoni e cercando di capire cosa abbia scatenato il litigio.

E’ accaduto in Largo Abate Conforti, nel centro storico della città. A seguito di una lite sfociata per futili motivi, il minorenne è stato colpito al lato sinistro della schiena con una ferita d’arma da taglio. Fortunatamente ha subìto una lesione superficiale. Trasportato in ospedale a Salerno, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno sono al lavoro per risalire all’identità dell’aggressore.ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Salerno, 16enne accoltellato alla schiena Approfondimenti su Salerno Lite Salerno, 16enne accoltellato nella movida: si indaga Una notte di paura a Salerno, vicino alla chiesa di Santa Lucia, in via Roma. Reagisce alla rapina alla fermata dell’autobus, ragazzo accoltellato alla schiena in via Argine La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Salerno Lite Argomenti discussi: Salerno, 16enne accoltellato alla schiena durante una lite: si indaga; Movida e violenza a Salerno: un 16enne accoltellato alla schiena; 16enne accoltellato durante una lite nel centro storico di Salerno; Salerno, 16enne accoltellato alla schiena durante una lite: si indaga. Lite tra ragazzi fuori dalla scuola, 16enne pugnalato al collo: ricoverato in ospedale a SalernoLite tra ragazzi all’esterno della scuola a Salerno: feriti due 16enni. Uno colpito al collo con un coltello. fanpage.it 16enne accoltellato durante una lite nel centro storico di SalernoA Salerno, la notte scorsa, un 16enne è stato accoltellato alla schiena. E' accaduto in Largo Abate Conforti, nel centro storico della città. (ANSA) ... ansa.it #Salerno- 16enne accoltellato durante una lite nel centro storico di Salerno. Non è grave, è stato dimesso con prognosi di 30 giorni. #Cronaca #Accoltellato #Ragazzo #CentroStorico #Ospedale #Prognosi #NanoTV facebook 16enne accoltellato durante una lite nel centro storico di Salerno. Non è grave, è stato dimesso con trenta giorni di prognosi #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.