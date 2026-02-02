Salernitana notte fonda all’Arechi | 1-1 con il fanalino di coda Giugliano vetta a -8

Notte amara all’Arechi per la Salernitana, che non va oltre il pareggio 1-1 contro il fanalino di coda Giugliano. I padroni di casa partono subito forte e cercano il gol, ma al 15’ arriva il vantaggio con Ferraris, bravo a finalizzare un assist di Carriero. La partita si mette subito in salita, e ora la vetta della classifica si allontana di otto punti. La squadra di casa prova a reagire, ma non riesce a trovare il modo di ribaltare il risultato.

Tempo di lettura: 2 minuti All’Arechi la Salernitana pareggia contro il Giugliano. Partono subito forte i granata nei primi minuti e al 15’ si sblocca la partita: grande assist di Carriero per Ferraris che fa partire un diagonale che si infila all’angolino opposto e vale il vantaggio dei suoi. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. Al 17’ della ripresa pareggio Giugliano con una gran conclusione a giro di D’Agostino. Al 27’ ospiti pericolosi con la botta dal limite di De Rosa, respinge in angolo Donnarumma. Al 39’ tentativo dal limite di Achik, palla di poco a lato. Al 46’ grandissima occasione per i granata con un colpo di testa di Lescano che sbatte sul palo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

