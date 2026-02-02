Salernitana frena nel derby interno | Giugliano ultimo impone il pari in un match dal respiro serrato

La Salernitana non riesce a vincere nel derby contro il Giugliano. La squadra di casa pareggia 1-1 contro l’ultima in classifica, in un match combattuto fino all’ultimo minuto. Una possibilità di avvicinarsi ai playoff sfumata, mentre il Giugliano porta a casa un punto importante in trasferta.

La Salernitana ha perso l’opportunità di riavvicinarsi ai playoff dopo un pareggio inaspettato contro il Giugliano, ultima in classifica, al termine di un match dal respiro serrato all’Arechi. Il risultato finale, 1-1, è frutto di un’ottima prestazione della squadra pugliese, che ha resistito all’onda d’urto iniziale dei granata e ha trovato il pareggio in pieno recupero grazie a un colpo di testa di un difensore. Il match, disputato domenica 1° febbraio 2026, si è svolto in condizioni climatiche incerte: cielo coperto con schiarite, vento leggero da nord-est e probabilità di pioggia al 10%. La presenza sugli spalti è stata modesta, con circa 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

