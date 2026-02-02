Sale sul tetto di un aereo prima della partenza e blocca il volo Vueling | Voglio tornare nel mio Paese

Un giovane di 24 anni di origini marocchine ha salito sul tetto di un aereo della Vueling all’aeroporto di Valencia. Prima della partenza, ha iniziato a correre sulla fusoliera, gesticolando furiosamente. La polizia è intervenuta subito, bloccando il volo diretto ad Amsterdam. L’uomo ha gridato di voler tornare nel suo paese, causando l’interruzione del volo e l’intera operazione di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma il caos ha rallentato i voli in partenza da Valencia per diverse ore.

Un 24enne di origini marocchine all'aeroporto di Valencia è salito sul tetto di un Airbus della Vueling diretto ad Amsterdam, gesticolando e correndo lungo la fusoliera. Intervento della Guardia Civil e volo ritardato di oltre due ore. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale per una crisi psicotica.

