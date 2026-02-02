Safonov para il quinto rigore di fila Luis Enrique | Il migliore mai allenato E Donnarumma?

Durante la partita contro lo Strasburgo, Safonov si è confermato come uno dei portieri più affidabili. Ha parato il quinto rigore di fila, questa volta su un tiro di Luis Enrique, che non ha esitato a definire il russo “il migliore mai allenato”. Donnarumma? Restano da capire le sue prossime mosse, ma intanto Safonov continua a stupire.

Voleva Chevalier, ha riscoperto Safonov, che comunque considera migliore pure di Donnarumma. Almeno per quanto riguarda i rigori. Dimenticando forse le parate decisive della passata stagione dell'azzurro ormai al Manchester City. In ogni caso, Luis Enrique sembra aver deciso, promuovendo titolare il russo, al posto del francese arrivato d'estate per 55 milioni di euro, e ormai panchinaro. E ieri spettatore di un nuovo rigore parato dal collega, a Strasburgo (1-2). Safonov, arrivato a Parigi un anno e mezzo fa, ne aveva parati addirittura quattro al Flamengo, a dicembre, garantendo al Psg la prima coppa Intercontinentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le recenti scelte di Luis Enrique al PSG hanno generato dubbi e discussioni, con ripercussioni su Safonov e Chevalier.

