Sabato parte il carnevale nel Basso Friuli ma c' è anche il concerto live degli Absolute 5

Sabato nel Basso Friuli si accende il Carnevale. A Ronchis, il Comune organizza una festa che parte alle 15. La strada si riempie di maschere, coriandoli e musica. Nel frattempo, gli Absolute 5 tengono un concerto live nella zona, attirando tanti giovani e famiglie. La giornata promette divertimento per tutti, tra sfilate e buona musica.

Sabato 7 febbraio, in alcuni paesi del Basso Friuli, si festeggia il Carnevale. A Ronchis, per iniziativa del Comune, inizierà alle 15.00 con la partenza della sfilata in maschera per le vie del paese (ritrovo fronte palestra), alla fine della sfilata ci sarà la festa in palestra, con merenda per tutti i bambini e la fantastica animazione con Le Bolle di Ilenia. A Varmo la festa di carnevale, organizzata dalla Scuola dell infanzia G.Bini con la collaborazione del Comune, inizierà alle 16.00 nel tendone riscaldato vicino alla chiesa. L' invito è aperto a tutta la comunità, con ingresso libero.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Ronchis Carnevale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ronchis Carnevale

Argomenti discussi: Sabato 31 gennaio prende il via il Carnevale più atteso dell’anno e Venezia si prepara ad accogliere una kermesse di eventi spettacolari; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Nel weekend: inizia il Carnevale di Venezia con balli, cortei acquei e feste.

Rimasco si prepara al Carnevale 2026 con Durcöt e DurcottaIl Carnevale torna a scaldare l’inverno in Rimasco con una giornata pensata per unire tradizione, convivialità e musica. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio 2026, quando Durcöt e Durcotta daranno ... valsesianotizie.it

Tra il party e le feste 50 anni di Carnevale: «Tutti a divertirsi»Olgiate. Protagonisti i tantissimi bambini e ragazzi che hanno animato la tensostruttura con giochi e balli. Mengozzi (Pro loco): «Contenti dello storico traguardo» ... laprovinciadicomo.it

“Gli Invisibili. La solitudine dei Giusti” Palmanova 19 gennaio 2026 Buon compleanno Giudice Borsellino. Organizzazione Associazione Polizie Internazionali comitato Lignano Basso Friuli Presidente Giovanni Di Mitri. Grazie www.nuovacompagniateatral - facebook.com facebook