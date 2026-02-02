Rural Thai voters shift old loyalties testing Pheu Thai’s populist machine
In Thailandia, i contadini rurali cambiano schieramento politico. A Ub Ratchathani, Pinittaya Boonlieng e altri agricoltori si riuniscono per parlare di politica, lasciando alle spalle vecchie fedeltà. La regione diventa un banco di prova per il partito Pheu Thai, che punta a consolidare il suo consenso tra gli elettori rurali con un nuovo stile di comunicazione e promesse diverse.
In this region, Pheu Thai is polling at 30.1%, slightly behind the national frontrunner, the reformist People’s Party, according to a survey conducted by the University of Khon Kaen in January. The conservative Bhumjaithai Party of Prime Minister Anutin Charnvirakul is third at 27.2%. In the last election in 2023, Pheu Thai won 73 of 133 direct constituency seats available across 20 provinces in Thailand’s northeast, which houses 4 million of the country’s 8.56 million registered farmers. The row exploded into the worst fighting between the neighbours in decades, killing at least 149 people, and stoking public anger in Thailand over Thaksin’s once-close ties with former Cambodian leader Hun Sen. 🔗 Leggi su Internazionale.it
