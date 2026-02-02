La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Davide Rugani in prestito dal Napoli. Il difensore torna a vestire la maglia viola dopo due anni, durante i quali ha giocato altrove. Rugani ha già svolto le visite mediche e ora aspetta di essere a disposizione del tecnico per iniziare la nuova avventura.

La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Davide Rugani, difensore centrale che torna a Firenze dopo aver lasciato la società nel 2021 per trasferirsi al Napoli. L’accordo è stato concordato nei giorni scorsi, con le visite mediche già svolte presso la struttura sanitaria della squadra viola. Il calciatore, che ha fatto parte del progetto tecnico di mister Prandelli e ha disputato diverse stagioni in maglia viola, ritorna in Toscana con l’intento di rinforzare il reparto difensivo, già messo alla prova da infortuni e turnover. L’obiettivo principale del club è quello di consolidare la linea difensiva in vista del rush finale di campionato e delle competizioni europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugani in arrivo a Firenze: accordo in prestito con visite mediche già svolte

Approfondimenti su Rugani Firenze

La Sampdoria ha concluso l'accordo con lo Spezia per l'acquisto di Esposito, che effettuerà presto le visite mediche.

Daniele Rugani è arrivato a Firenze e si sottopone alle visite mediche di rito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rugani Firenze

Argomenti discussi: Lazio, il sostituto di Romagnoli arriva dalla Juve: accordo totale per Rugani; La Fiorentina è molto vicina a Rugani. Nottingham su Gosens; Fiorentina, fatta per Rugani dalla Juve: c'è anche il sì del calciatore. In arrivo Zappa dal Cagliari, con Fortini alla Roma; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Rugani, sprint per Zappa. Gli affari in ballo.

Fiorentina, ecco Rugani. Il nuovo difensore è arrivato a Firenze: le immaginiDaniele Rugani è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore è arrivato ieri in tarda serata e questa mattina svolgerà. tuttomercatoweb.com

Rugani è arrivato a Villa Donatello: visite mediche per il nuovo centrale violaDaniele Rugani, prelevato poco fa dalla Fiorentina (dal team manager Ottaviani e dall'addetto stampa Mastronardi) presso un noto hotel di Firenze Sud, è appena arrivato presso la ... firenzeviola.it

AFFARE FATTO Daniele Rugani dalla Juventus alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza Il difensore è in arrivo a Firenze @nicoschira Vi convince #rugani #fiorentina #calciomercato facebook

#Fiorentina: vicino l'arrivo di #Rugani dalla #Juventus [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers #SerieA x.com