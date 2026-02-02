Rugani in arrivo a Firenze | accordo in prestito con visite mediche già svolte
La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Davide Rugani in prestito dal Napoli. Il difensore torna a vestire la maglia viola dopo due anni, durante i quali ha giocato altrove. Rugani ha già svolto le visite mediche e ora aspetta di essere a disposizione del tecnico per iniziare la nuova avventura.
La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Davide Rugani, difensore centrale che torna a Firenze dopo aver lasciato la società nel 2021 per trasferirsi al Napoli. L’accordo è stato concordato nei giorni scorsi, con le visite mediche già svolte presso la struttura sanitaria della squadra viola. Il calciatore, che ha fatto parte del progetto tecnico di mister Prandelli e ha disputato diverse stagioni in maglia viola, ritorna in Toscana con l’intento di rinforzare il reparto difensivo, già messo alla prova da infortuni e turnover. L’obiettivo principale del club è quello di consolidare la linea difensiva in vista del rush finale di campionato e delle competizioni europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Rugani alla Fiorentina, svelate anche le cifre dell’affare: il giocatore è a Firenze per le visite mediche
Daniele Rugani è arrivato a Firenze e si sottopone alle visite mediche di rito.
