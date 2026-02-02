Rubano in un supermercato | arrestati un 28enne e la complice minorenne

Due persone sono state arrestate questa mattina dopo aver tentato di rubare in un supermercato di Roma. Un 28enne e una minorenne sono stati fermati dai carabinieri subito dopo il tentativo di furto, grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine. La refurtiva è stata recuperata e riportata al negozio.

Furto in un supermercato ma il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare la refurtiva. Nella mattinata di ieri, domenica 1° febbraio, i militari dell'Arma sono intervenuti per un furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale di San Nicola la Strada. Gli uomini della locale Stazione Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone, ritenute responsabili di un furto commesso in concorso. L’episodio si è verificato poco dopo le 12.00 all’interno di un supermercato della zona, dove i militari dell’Arma hanno sorpreso i due subito dopo l’asportazione di prodotti alimentari, non riconducibili a beni di prima necessità, eludendo i sistemi di controllo presenti all’interno dell’attività commerciale.🔗 Leggi su Casertanews.it

#Casandrino-Sant'Antimo || Tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati fermati ieri pomeriggio dopo aver appena rapinato un supermercato in via Paolo Borsellino a Casandrino.

Questa mattina a Roma, un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver molestato una turista minorenne in metro.

